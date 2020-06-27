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كسرت القاعدة وعملت مندوبة توصيل بجدة.. ما قصة طالبة التمريض "ريفال"؟

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كسرت القاعدة وعملت مندوبة توصيل بجدة.. ما قصة طالبة التمريض "ريفال"؟ كسرت القاعدة وعملت مندوبة توصيل بجدة.. ما قصة طالبة التمريض "ريفال"؟
فتاة سعودية قررت الوقوف مع الناس في أزمة "كورونا" كما علمتها مهنتها

كسرت القاعدة وعملت مندوبة توصيل بجدة.. ما قصة طالبة التمريض

لم تسْتَنْكف طالبة تمريض سعودية أن تعمل كمندوبة توصيل عبر التطبيقات الإلكترونية في جدة وهي المهنة التي جرت العادة أن يعمل بها الشبان.

وكسرت الشابة "ريفال خواجي" ذات العشرين ربيعاً هذه القاعدة وقررت العمل مع بداية أزمة جائحة فيروس "كورونا" في المملكة كمندوبة توصيل للاطعمة عبر سيارتها التي قامت باستئجارها.

وقالت في تقرير سلطان السلمي لبرنامج "نشرة التاسعة" على قناة "MBC1": "أنا طالبة تمريض ومهنتي علمتني أن أقدم خدمة لمجتمعي من جميع الفئات والطبقات والأعمار".

وأضافت: "مع بداية الأزمة فكرت في الوقوف مع الناس، وذلك من خلال تلبية طلباتهم واحتياجاتهم؛ خاصة من كانت لديهم مخاوف وخشية الخروج من منازلهم في ظل الإجراءات والاحترازات الوقائية".

وأشارت إلى أن هذا العمل يعد في نفس الوقت مصدر دخل لها؛ حيث تملك رخصة قيادة وقامت باستئجار سيارة وبدأت العمل وتنقلت بين أحياء جدة طيلة الأشهر الثلاثة الماضية. الجديد

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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