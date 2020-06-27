الكويت: 3 حالات وفاة و688 إصابة جديدة بـ"كورونا"

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ارتفاع العدد الإجمالي للمصابين إلى 44391 حالة

أعلنت وزارة الصحة الكويتية، اليوم السبت؛ تسجيل 688 إصابة جديدة بمرض كورونا المستجد كوفيد-19 خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع إجمالي عدد الحالات المسجلة في البلاد إلى 44391 حالة، فيما تم تسجيل 3 حالات وفاة إثر إصابتها بالمرض ليصبح مجموع حالات الوفاة المسجلة حتى اليوم 344 حالة.

وقال المتحدث الرسمي باسم الوزارة الدكتور عبدالله السند، وفق صحيفة "القبس": جميع الحالات السابقة التي ثبتت إصابتها بالمرض من بينها حالات مخالطة لحالات تأكدت إصابتها وأخرى قيد البحث عن مصدر العدوى وفحص المخالطين لها.

وأوضح أن حالات الإصابة الـ688 السابقة، تضمنت 444 حالة لمواطنين كويتيين بنسبة بلغت 53ر64 في المئة و244 لغير الكويتيين بنسبة 47ر35 في المئة. وأضاف أن المصابين حسب المناطق الصحية جاؤوا بواقع (194 حالة بمنطقة الأحمدي الصحية)، و(173 حالة بمنطقة الجهراء الصحية)، و(149 حالة بمنطقة الفروانية الصحية)، و(91 حالة بمنطقة حولي الصحية)، و(81 حالة بمنطقة العاصمة الصحية).

وعن أعلى المناطق السكنية من حيث تسجيل الإصابة بالفيروس، ذكر أنها جاءت على النحو التالي: (36 حالة بمنطقة العيون)، و(33 حالة بمنطقة الرقة)، و(31 حالة بمنطقة جابر العلي)، و(30 حالة بمنطقة سعد العبدالله)، و(29 حالة بمنطقة العبدلي)، و(28 حالة بمنطقة الفروانية).

وفيما يخص آخر المستجدات في العناية المركزة، لفت "السند" إلى أن عدد من يتلقى الرعاية الطبية في العناية المركزة 155 حالة ليصبح بذلك المجموع الكلي لجميع الحالات التي ثبتت إصابتها بمرض (كوفيد 19)، وما زالت تتلقى الرعاية الطبية اللازمة 9461 حالة.

وحول مراكز الحجر الصحي المؤسسي، بيّن المتحدث أن مجموع من أنهى فترة الحجر الصحي المؤسسي الإلزامي خلال الـ24 ساعة الماضية بلغ 44 شخصاً، وذلك بعد القيام بكافة الإجراءات الوقائية والتأكد من خلو جميع العينات من الفيروس، على أن يستكملوا مدة لا تقل عن 14 يوماً في الحجر الصحي المنزلي الإلزامي اعتباراً من تاريخ مغادرة مركز الحجر المؤسسي.

وذكر "السند" أن عدد المسحات التي تمت خلال الـ24 ساعة الماضية بلغ 3240 مسحة، مشيرًا إلى أن مجموع عدد الفحوصات بلغ أكثر من 375524 ألف فحص.

وجدد الدعوة للمواطنين والمقيمين بمداومة الأخذ بكافة سبل الوقاية وتجنب مخالطة الآخرين والحرص على تطبيق استراتيجية التباعد البدني، موصيًا بزيارة الحسابات الرسمية لوزارة الصحة والجهات الرسمية في الدولة للاطلاع على الإرشادات والتوصيات، وكل ما من شأنه المساهمة في احتواء انتشار الفيروس. وكانت وزارة الصحة أعلنت في وقت سابق اليوم بلوغ عدد حالات الشفاء من مرض (كوفيد 19) 34586 حالة بعد تعافي 617 إصابة خلال الساعات الـ24 الماضية.فيروس كورونا الجديد