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أكبر زيادة يومية.. "كورونا" يصيب 1.385 إندونيسياً جديداً

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أكبر زيادة يومية.. "كورونا" يصيب 1.385 إندونيسياً جديداً أكبر زيادة يومية.. "كورونا" يصيب 1.385 إندونيسياً جديداً
حصيلة المرضى ترتفع إلى 52.812

أكبر زيادة يومية..

سجلت إندونيسيا اليوم (السبت) أكبر زيادة يومية للإصابات بفيروس كورونا، بعدما رصدت 1385 حالة جديدة ليصل إجمالي الحالات إلى 52812.

وأوضح المسؤول في وزارة الصحة الإندونيسية أحمد يوريانتو، أن هناك 37 حالة وفاة جديدة مرتبطة بالفيروس ليصل إجمالي حالات الوفاة إلى 2720؛ وفقاً لـ"رويترز".

في سياق متصل، ذكرت السلطات المحلية أن تسعة أشخاص كانوا على طائرة انطلقت من إندونيسيا إلى كمبوديا تأكدت إصابتهم بالفيروس بعد الفحوص التي أجريت بعد نزول الطائرة.

وبينت أن هناك مواطنًا إندونيسيًّا واحدًا بين التسعة، والباقون من كمبوديا. الجديد

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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