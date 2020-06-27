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.. جماهير ليفربول تشعل حريقًا في مبنى تاريخي

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بالفيديو.. جماهير ليفربول تشعل حريقًا في مبنى تاريخي .. جماهير ليفربول تشعل حريقًا في مبنى تاريخي
بسبب الألعاب النارية خلال احتفالها بلقب الدوري

بالفيديو.. جماهير ليفربول تشعل حريقًا في مبنى تاريخي

شهدت احتفالات جماهير ليفربول الإنجليزي بلقب الدوري في شوارع المدينة، فجر اليوم السبت، بعض الأعمال التخريبية.

وذكر موقع "ليفربول إيكو" أن جماهير ليفربول أشعلت الألعاب النارية خلال تواجدها في وسط المدينة، وهو ما أدى إلى نشوب حريق في المبنى التاريخي العريق "رويال ليفر".

وأضاف الموقع أنه خلال احتفال جماهير "الريدز" بلقب الدوري الإنجليزي في وسط المدينة، اصطدمت ألعاب نارية بإحدى شرفات مبنى "رويال ليفر"، وهو ما أسفر عن اشتعال النيران في المبنى.

وأشار إلى أن فرق الإطفاء سارعت إلى مكان الحريق وتمكنت من السيطرة عليه وإخماده.

وانطلقت احتفالات عارمة في شوارع مدينة ليفربول منذ ليلة الخميس الماضي، بعد تأكد فوز "الريدز" مبكرًا بلقب الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، للمرة الأولى منذ العام 1990.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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