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جامعة الملك خالد.. 2509 فصول افتراضية و100 ألف مستخدم في 5 أيام

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جامعة الملك خالد.. 2509 فصول افتراضية و100 ألف مستخدم في 5 أيام جامعة الملك خالد.. 2509 فصول افتراضية و100 ألف مستخدم في 5 أيام
9 أدلة إرشادية ودورات عن مهارات التعلم الإلكتروني حضرها 841 طالباً

جامعة الملك خالد.. 2509 فصول افتراضية و100 ألف مستخدم في 5 أيام

تواصل جامعة الملك خالد، تقديم الفصل الصيفي عن بُعد لأكثر من 29500 طالب وطالبة في مختلف تخصصات ومقررات الجامعة في أبها ومحافظات منطقة عسير بواقع 653 مقررًا دراسيًّا يقدمها 594 عضوًا من هيئة التدريس في 1678 شعبة.

وأوضح عميد التعلم الإلكتروني بالجامعة الدكتور فهد بن عبدالله الأحمري، أنه في ضوء مقاييس نظام إدارة التعلم والفصول الافتراضية خلال الأسبوع الرابع من الفصل الصيفي 1441هـ (29 شوال – 4 ذو القعدة) بلغ عدد المستخدمين الذين سجلوا الدخول 101612، كما بلغ عدد التقييمات 96194، وعدد لوحات النقاش 11827 فيما بلغ عدد الملفات التي تم استعراضها 1737، وعدد جلسات الفصول الافتراضية 2509، وعدد الحاضرين في جلسات الفصول الافتراضية 55159.

وفي مجال الدعم الفني، أوضح "الأحمري" أن بلاغات الدعم بلغت 176، بمختلف وسائل الدعم، وفي مجال التدريب نفذت العمادة خلال الأسبوع الرابع دورة APPQMR لأعضاء هيئة التدريس حضرها 19 عضو هيئة تدريس من الرجال والنساء، كما تم إعداد وتنفيذ 9 أدلة إرشادية وحقائب تدريبية، وتم عقد دورة للطلاب عن مهارات التعلم الإلكتروني حضرها 841 طالباً وطالبة.

كما واصلت قناة تمكين جهودها في تقديم الخدمات التعليمية؛ حيث بلغ عدد الفيديوهات منذ بداية الفصل الصيفي 277 وحققت القناة 17132 مشاهدة في 529 ساعة.جامعة الملك خالد

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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