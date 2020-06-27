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4 ملايين ريال مكافآت لطلاب وطالبات عسير

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4 ملايين ريال مكافآت لطلاب وطالبات عسير 4 ملايين ريال مكافآت لطلاب وطالبات عسير
اعتمد "الجوني" صرفها عن شهر شوال

4 ملايين ريال مكافآت لطلاب وطالبات عسير

اعتمد مدير عام التعليم في منطقة عسير سعد الجوني، صرف مكافآت الطلاب والطالبات لشهر شوال لعام 1441 بمبلغ 4.444.279 ريالاً، تمثل مكافآت وإعانات الطلاب والطالبات في المدارس النائية، ومدارس تحفيظ القرآن الكريم، ومعاهد التربية الخاصة، وأبناء وبنات المعلمين المتوفين.

وكانت إدارة الشؤون المالية بالتعاون مع إدارة خدمات الطلاب قد أتمت إيداع المبالغ في حسابات أولياء أمور المستفيدين، بعد استكمال مسيرات الصرف اللازمة.

ودعت الإدارة الطلاب والطالبات وأولياء الأمور، إلى مراجعة حساباتهم البنكية للتأكد من الإيداع.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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