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بسبب احتفال ميلاد.. كورونا يضرب 18 فرداً من عائلة واحدة

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بسبب احتفال ميلاد.. كورونا يضرب 18 فرداً من عائلة واحدة بسبب احتفال ميلاد.. كورونا يضرب 18 فرداً من عائلة واحدة
الآن بعضهم يصارع بين الحياة والموت بالعناية الفائقة

بسبب احتفال ميلاد.. كورونا يضرب 18 فرداً من عائلة واحدة

تسبّب عيد ميلاد أُقيم في ولاية تكساس الأميركية بإصابة 18 شخصاً بعدوى المستجد، ما ترك والد صاحب الاحتفال يصارع بين الحياة والموت في وحدة العناية المركزة، وفقاً لما نقل موقع قناة "CBS7" الأميركية.

وقال رون باربوزا الذي شارك في الحفل إن عدداً ممّن أصابتهم العدوى تطلبت حالاتهم النقل إلى المستشفى، بمن فيهم والده ووالدته، وهما في الثمانينيات من عمرهما، إضافة إلى شقيقته التي تعاني سرطان الثدي أصلاً.

وأوضح باربوزا أن ابن شقيقه، الذي لم يكن على دراية بإصابته بالفيروس، أقام الشهر الماضي احتفالاً حضره 25 شخصاً، ولم تتجاوز مدته بضع ساعات، وتمت فيه مراعاة القواعد الصحية المتبعة للوقاية من العدوى.

وأضاف أن ابن شقيقه تفاعل خلال الحفل مع سبعة من أقاربه، الذين أصابتهم عدوى الفيروس، وقاموا بدورهم بنقله إلى 10 آخرين من أفراد العائلة، من بينهم طفلان صغيران.

وقال حاكم الولاية غريغ آبوت، يوم الخميس، إن تكساس ستوقف إجراءات إعادة الفتح، مع ارتفاع حالات الإصابة بالعدوى والعلاج في المستشفيات.

وتضاعف عدد المصابين بفيروس كورونا في تكساس خلال فترة لا تتجاوز الأسبوعين، حيث رصدت الولاية على أراضيها أكثر من 11 ألف حالة عدوى جديدة في اليومين الماضيين فقط.

فيروس كورونا الجديد

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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