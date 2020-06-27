أخبار عاجلة

شبانة فى لايف اليوم السابع: مجلس أبوريدة يحق له الترشح بالانتخابات التكميلية -
شبانة فى لايف اليوم السابع: بند يُثير خلاف فى إعارة ناصر ماهر وبديل أهلاوى -
رغم جائحة كورونا العالم ينتخب.. فرنسا تجري انتخابات البلدية | #من_مصر -
رغم جائحة كورونا العالم ينتخب.. فرنسا تجري انتخابات البلدية | #من_مصر -
الخميس المقبل إجازة رسمية بمناسبة ذكرى 30 يونيو | #من_مصر -
الجاليات المصرية في الخارج تحتفل بذكرى ثورة 30 يونيو | #من_مصر -
30 يونيو.. ثورة شعبية وإنجازات متعددة | #من_مصر -
استشاري مناعة وتغذية علاجية توضح أهم الأطعمة الغنية بالفيتامينات | #من_مصر -
من مصر يتابع جهود الدولة لتوفير أدوية المناعة والفيتامينات | #من_مصر -
شفاء أول حالة كورونا بالشرقية بعد استخدام بلازما المتعافين | #من_مصر -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. السعودية
  4. صحيفة سبق اﻹلكترونية

سلطنة عمان تسجل 919 إصابة جديدة بكورونا

Print
سلطنة عمان تسجل 919 إصابة جديدة بكورونا سلطنة عمان تسجل 919 إصابة جديدة بكورونا
إجمالي الوفيات بلغ 159.. والمتعافون 20363

سلطنة عمان تسجل 919 إصابة جديدة بكورونا

أعلنت وزارة الصحة العمانية، اليوم السبت، تسجيل 919 إصابة جديدة بفيروس كورونا "كوفيد 19"؛ منها (517) لعمانيين، و(402) لغير عمانيين.

وقالت الوزارة، وفق وكالة الأنباء العمانية الرسمية: العدد الكلّي للحالات المسجلة في السلطنة بلغ (36953)، إضافة إلى (159) وفاة، وتماثل (20363) للشفاء.

وذكرت الوزارة أن إجمالي الفحوصات التي أجريت خلال الـ 24 ساعة الماضية بلغ (2508)، والحالات المنومة اليوم (52) والمنومين (431) والحالات المنومة في العناية المركزة (113).

الجديد

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
ألمانيا: تسجيل 262 إصابة جديدة و4 وفيات بفيروس كورونا

ألمانيا: تسجيل 262 إصابة جديدة و4 وفيات بفيروس كورونا

امرأة تُصاب بفيروس كورونا مرتين.. كيف حدث ذلك؟

امرأة تُصاب بفيروس كورونا مرتين.. كيف حدث ذلك؟

أهم النصائح لحماية نفسك من الإصابة بفيروس كورونا أثناء السفر براً

أهم النصائح لحماية نفسك من الإصابة بفيروس كورونا أثناء السفر براً

10 اصابات جديدة بفيروس كورونا في الأردن

10 اصابات جديدة بفيروس كورونا في الأردن

شبكة عيون الإخبارية