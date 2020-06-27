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إيطاليا تمنع ركاب الطائرات من استخدام صندوق الأمتعة فوق المقاعد.. هنا ستضعها

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إيطاليا تمنع ركاب الطائرات من استخدام صندوق الأمتعة فوق المقاعد.. هنا ستضعها إيطاليا تمنع ركاب الطائرات من استخدام صندوق الأمتعة فوق المقاعد.. هنا ستضعها
بهدف منع التلامس بين الركاب والحد من الحركة داخل الطائرة ضمن احترازات "كورونا"

إيطاليا تمنع ركاب الطائرات من استخدام صندوق الأمتعة فوق المقاعد.. هنا ستضعها

لن يتمكن المسافرون المتوجهون من أو إلى إيطاليا جواً من استخدام صندوق الأمتعة فوق مقاعدهم في الطائرات بعدما اعتبرت سلطة الطيران المدني الإيطالية أنها تشكل خطراً على الصحة.

وحسب موقع "يورو نيوز" الاخباري، جاء القرار بموجب مرسوم حكومي نجم عن مخاوف من انتشار أوسع لفيروس كورونا المستجد، يلزم المسافرين بحمل حقيبة صغيرة يمكن وضعها تحت المقعد المقابل.

والهدف من القرار منع التلامس بين الركاب والحد من الحركة داخل الطائرات.. وأكدت سلطة الطيران المدني الإيطالية عدم إلزام الركاب بدفع مبلغ إضافي لتسجيل حقائبهم.

ورحبت جمعية كوداكونز الإيطالية لحماية المستهلك بالقرار الجمعة معتبرة أن من شأنه "منع الفوضى" التي تحدث أحياناً في الطائرة "عندما يضع الركاب أمتعتهم في المقصورة فوق المقعد".

وأضافت الجمعية "فيما يتعلق بهذا الخصوص، فإن الإيطاليين هم من بين أكثر المسافرين غير المنضبطين في أوروبا، إذ يتسبّبون في تأخر رحلات وصفوف انتظار من شأنها الآن أن تفاقم مخاطر العدوى".

كانت إيطاليا أول دولة تسجل إصابات بفيروس كورونا في أوروبا.. وبلغ عدد الوفيات بالفيروس فيها أكثر من 34600 وفاة.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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