أخبار عاجلة

رغم جائحة كورونا العالم ينتخب.. فرنسا تجري انتخابات البلدية | #من_مصر -
رغم جائحة كورونا العالم ينتخب.. فرنسا تجري انتخابات البلدية | #من_مصر -
الخميس المقبل إجازة رسمية بمناسبة ذكرى 30 يونيو | #من_مصر -
الجاليات المصرية في الخارج تحتفل بذكرى ثورة 30 يونيو | #من_مصر -
30 يونيو.. ثورة شعبية وإنجازات متعددة | #من_مصر -
استشاري مناعة وتغذية علاجية توضح أهم الأطعمة الغنية بالفيتامينات | #من_مصر -
من مصر يتابع جهود الدولة لتوفير أدوية المناعة والفيتامينات | #من_مصر -
شفاء أول حالة كورونا بالشرقية بعد استخدام بلازما المتعافين | #من_مصر -
انخفاض في أسعار الخضار والفاكهة في الأسواق المصرية وارتفاع الصادرات الزراعية | #من_مصر -
طلاب الثانوية العامة يؤدون امتحان الديناميكا.. ورصد 3 حالات غش | #من_مصر -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. السعودية
  4. صحيفة سبق اﻹلكترونية

بعد 3 أشهر من الإغلاق.. تونس تفتح حدودها الجوية والبرية والبحرية

Print
بعد 3 أشهر من الإغلاق.. تونس تفتح حدودها الجوية والبرية والبحرية بعد 3 أشهر من الإغلاق.. تونس تفتح حدودها الجوية والبرية والبحرية
وفق تصنيف لدول العالم وإجراءات احترازية لاستقبال القادمين من الخارج

بعد 3 أشهر من الإغلاق.. تونس تفتح حدودها الجوية والبرية والبحرية

بعد إغلاق دام ثلاثة أشهر بسبب جائحة كورونا فتحت تونس، اليوم السبت، حدودها الجوية والبرية والبحرية.

وقامت وزارة الصحة التونسية بوضع تصنيف لدول العالم، حيث سيتم اعتماد إجراءات معينة متعلقة بكل تصنيف، من بينها عدم إلزام القادمين من الدول المصنفة في القائمة الخضراء بأي إجراء خاص بفيروس كورونا.

والتزام القادمين من الدول المصنفة بالقائمة البرتقالية بإجراء تحليل مخبري (RT-PCR) قبل القدوم لتونس بـ 72 ساعة، والالتزام بالبقاء 14 يوماً في الحجر الصحي الذاتي، مع إمكانية اختيار البقاء في النزل.

أما التونسيون القادمون من دول مصنفة حمراء، بحسب اليوم، فعليهم الخضوع لحجر إجباري لمدة أسبوع بالنزل وأسبوع آخر بمنازلهم.

وفي وقت سابق من أمس الجمعة، عُقدت جلسة عمل بإشراف وزير الصحة التونسي عبد اللطيف المكي، بحضور عدد من أعضاء اللجنة العلمية لمتابعة انتشار .

وخصصت الجلسة لإحكام الخطة التنسيقية التي تم إقرارها لحسن الالتزام وتطبيق الإجراءات الصحية الوقائية من قبل الوافدين على تونس من المواطنين المقيمين بالخارج والزائرين الأجانب عند فتح الحدود المقرر اليوم السبت 27 يونيو.

تجدر الإشارة إلى أن المجلس العالمي للسفر والسياحة "World Travel and Tourism Council"، صنف تونس بلداً آمناً.

فيروس كورونا الجديد

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
ألمانيا: تسجيل 262 إصابة جديدة و4 وفيات بفيروس كورونا

ألمانيا: تسجيل 262 إصابة جديدة و4 وفيات بفيروس كورونا

امرأة تُصاب بفيروس كورونا مرتين.. كيف حدث ذلك؟

امرأة تُصاب بفيروس كورونا مرتين.. كيف حدث ذلك؟

أهم النصائح لحماية نفسك من الإصابة بفيروس كورونا أثناء السفر براً

أهم النصائح لحماية نفسك من الإصابة بفيروس كورونا أثناء السفر براً

10 اصابات جديدة بفيروس كورونا في الأردن

10 اصابات جديدة بفيروس كورونا في الأردن

شبكة عيون الإخبارية