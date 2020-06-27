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ليبيا تعلن عن تسجيل 15 إصابة جديدة بفيروس كورونا

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ليبيا تعلن عن تسجيل 15 إصابة جديدة بفيروس كورونا ليبيا تعلن عن تسجيل 15 إصابة جديدة بفيروس كورونا
المركز الوطني لمكافحة الأمراض: استلمنا 476 عينة

ليبيا تعلن عن تسجيل 15 إصابة جديدة بفيروس كورونا

أعلن المركز الوطني الليبي لمكافحة الأمراض، السبت، تسجيل 15 إصابة جديدة بفيروس كورونا في ليبيا.

وأوضح المركز في بيان نشره، اليوم السبت، أنه استلم الجمعة 476.

وأضاف المركز أن نتائج هذه العينات جاءت 461 عينة سالبة، و15 عينة موجبة؛ منها 5 حالات جديدة، و10 حالات لمخالطين، مشيرًا إلى أنه من ضمن العينات السالبة تماثلت حالتان للشفاء.

وأهاب المركز الوطني لمكافحة الأمراض بالمواطنين، ضرورة اتباع الإرشادات الوقائية والاحترازية اللازمة لمنع انتشار فيروس «كورونا»، والتي تشمل: حظر التجول، ومنع التجمعات، والحجر المنزلي، والتباعد الاجتماعي، والاستمرار في عمليات التعقيم والتطهير والنظافة الشخصية. الجديد

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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