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"الهند" تتعدى عتبة الـ 500 ألف إصابة بأعلى زيادة يومية منذ انتشار "كورونا"

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"الهند" تتعدى عتبة الـ 500 ألف إصابة بأعلى زيادة يومية منذ انتشار "كورونا" "الهند" تتعدى عتبة الـ 500 ألف إصابة بأعلى زيادة يومية منذ انتشار "كورونا"
سجلت 384 وفاة لترفع إجمالي ضحايا الفيروس في البلاد إلى 15685

سجلت الهند اليوم السبت 18,5 ألف إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال آخر 24 ساعة، في أعلى زيادة يومية منذ بداية الوباء، ليبلغ بذلك عدد المصابين في البلاد 508953 شخصاً.

وذكرت وزارة الصحة ورعاية الأسرة الهندية، أن إجمالي الوفيات في البلاد بلغ 15685 بزيادة 384 حالة عن اليوم الماضي، فيما تماثلت 10244 حالة جديدة للشفاء، ليصل مجموع المتعافين إلى 295880 شخصاً.

ومن أكثر مناطق الهند تضرراً بالوباء، وفق " اليوم"، ولاية ماهاراشترا- وسط البلاد، حيث تم تسجيل حوالي ثلث جميع حالات الإصابة بالمرض، أي 152,7 ألف، منها 5024 حالة جديدة، تليها منطقة العاصمة نيودلهي، حيث تم الكشف عن 77,2 ألف إصابة (3460 خلال يوم)، وفي المركز الثالث تأتي ولاية تاميلناد جنوبي البلاد مع 74,6 الف إصابة (3645 خلال يوم).

وعلى الرغم من التزايد المستمر لعدد حالات الإصابة، أعلنت السلطات في وقت سابق، الرفع التدريجي لنظام العزل العام في المناطق التي تشهد أعداداً قليلة نسبياً من الإصابات.

وخلال المرحلة الأولى، التي بدأت في 8 يونيو، سمح في تلك المناطق بإعادة فتح المعابد والفنادق والمطاعم والمراكز التجارية.

أما المناطق التي تتسارع فيها وتيرة الوباء، فتم تمديد نظام العزل فيها حتى 30 يونيو.

الجديد

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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