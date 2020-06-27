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شاهد.. "تنمية مرات" توزع الكمامات والقفازات على العمال ومرتادي المساجد

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"المجلي": أكثر من ٢٠٠٠ منشور توعوي بالإجراءات الوقائية لغير الناطقين بالعربية

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قامت لجنة التنمية الاجتماعية الأهلية بمحافظة مرات بالتعاون مع صيدلية ميار، بتنفيذ مبادرة "توعية العمالة من المقيمين غير الناطقين باللغة العربية بالاحترازات الوقائية من وباء ضمن مبادرات اللجنة في التوعية بمكافحة الوباء.

وقال رئيس لجنة التنمية الاجتماعية الأهلية بمرات عبدالله المجلي: شمل برنامج التوعية الذي نفذته اللجنة توزيع أكثر من 2000 نشرة توعوية بعدد من اللغات، إضافة إلى توزيع أكثر من ٤٠٠٠ قفاز وكمام لهذه الفئات المستهدفة".

وأضاف المجلي: "قامت اللجنة بمبادرة توزيع الكمامات وأدوات التعقيم والنشرات التوعوية في مداخل جميع مساجد الجمعة بمحافظة مرات".

وتابع: "تم تفعيل منصة التطوع في وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية وتسجيل عدد من المتطوعين الذين شاركوا في تنفيذ هذه المبادرة، وكذلك بمشاركة الفريق الكشفي بلجنة التنمية".

وأردف: تأتي تلك المبادرة تماشيًا مع الجهود العظيمة التي تقدمها الدولة لمواجهة جائحة كورونا المستجد، وبتوجيهات ودعم من وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، ومتابعة من رئيس مركز التنمية الاجتماعية بمحافظة شقراء سلمان الصميت.

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فيروس كورونا الجديد

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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