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شاهد.. فتح المساجد في لأول مرة بعد أكثر من 3 أشهر بسبب "كورونا"

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قرّرت الأسبوع الماضي إعادة فتح دور العبادة للصلوات عدا "الجمعة"

شاهد.. فتح المساجد في مصر لأول مرة بعد أكثر من 3 أشهر بسبب

أدى المصلون في ، اليوم السبت، أول صلاة فجر بالمساجد بعد أكثر من 3 أشهر على إغلاق دور العبادة بسبب جائحة كورونا.

وقرّرت الحكومة المصرية الأسبوع الماضي إعادة فتح دور العبادة لأداء جميع الصلوات، فيما عدا صلاة الجمعة في المساجد، وقداس الأحد في الكنائس.

واستمرت المساجد والكنائس على مدار الأيام الماضية في أعمال التعقيم والتطهير ورسم علامات التباعد الجسدي، من بين إجراءات أخرى فرضتها الحكومة لوقاية المصلين.

وبلغ إجمالي المصابين بفيروس كورونا في مصر 62755 شخصًا، شفي منهم 16 737 حالة، وتوفي 2620 شخصًا.

شاهد.. فتح المساجد في مصر لأول مرة بعد أكثر من 3 أشهر بسبب

شاهد.. فتح المساجد في مصر لأول مرة بعد أكثر من 3 أشهر بسبب

شاهد.. فتح المساجد في مصر لأول مرة بعد أكثر من 3 أشهر بسبب

شاهد.. فتح المساجد في مصر لأول مرة بعد أكثر من 3 أشهر بسبب

الجديد

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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