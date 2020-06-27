أخبار عاجلة

رغم جائحة كورونا العالم ينتخب.. فرنسا تجري انتخابات البلدية | #من_مصر -
رغم جائحة كورونا العالم ينتخب.. فرنسا تجري انتخابات البلدية | #من_مصر -
الخميس المقبل إجازة رسمية بمناسبة ذكرى 30 يونيو | #من_مصر -
الجاليات المصرية في الخارج تحتفل بذكرى ثورة 30 يونيو | #من_مصر -
30 يونيو.. ثورة شعبية وإنجازات متعددة | #من_مصر -
استشاري مناعة وتغذية علاجية توضح أهم الأطعمة الغنية بالفيتامينات | #من_مصر -
من مصر يتابع جهود الدولة لتوفير أدوية المناعة والفيتامينات | #من_مصر -
شفاء أول حالة كورونا بالشرقية بعد استخدام بلازما المتعافين | #من_مصر -
انخفاض في أسعار الخضار والفاكهة في الأسواق المصرية وارتفاع الصادرات الزراعية | #من_مصر -
طلاب الثانوية العامة يؤدون امتحان الديناميكا.. ورصد 3 حالات غش | #من_مصر -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. السعودية
  4. صحيفة سبق اﻹلكترونية

"الأوقاف الصومالية" تنوه بقرار المملكة باقتصار حج هذا العام لعدد محدد من حجاج الداخل

Print
"الأوقاف الصومالية" تنوه بقرار المملكة باقتصار حج هذا العام لعدد محدد من حجاج الداخل "الأوقاف الصومالية" تنوه بقرار المملكة باقتصار حج هذا العام لعدد محدد من حجاج الداخل
بسبب تفشّي كورونا

نوّهت وزارة الأوقاف والشؤون الدينية الصومالية إلى القرار الذي اتخذته حكومة المملكة بإقامة حج هذا العام 1441هـ بأعداد محدودة جدًّا للراغبين في أداء مناسك الحج لمختلف الجنسيات من الموجودين داخل المملكة.


وأضافت الوزارة في بيان لها اليوم، أنه نظرًا لما يشهده العالم من تفشي جائحة كورونا "كوفيد19"، وطبقًا لعدد الوفيات التي بلغت قرابة نصف مليون، وعدد المصابين بالفيروس الذي تجاوز 7 ملايين مصاب في العالم، وانطلاقًا من القرار الذي اتخذته المملكة حيال عدم إمكانية الحج لحجاج الخارج بسبب تفشي كورونا، فإن وزارة الأوقاف والشؤون الدينية الصومالية ممثلة عن حكومة جمهورية الصومال الفيدرالية تؤيد هذا القرار.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
"الأرصاد": أمطار رعدية على محافظتَي الطائف وميسان

"الأرصاد": أمطار رعدية على محافظتَي الطائف وميسان

ألمانيا: تسجيل 262 إصابة جديدة و4 وفيات بفيروس كورونا

ألمانيا: تسجيل 262 إصابة جديدة و4 وفيات بفيروس كورونا

المكسيك: 4050 إصابة جديدة و267 وفاة إضافية بكورونا

المكسيك: 4050 إصابة جديدة و267 وفاة إضافية بكورونا

"الأرصاد": رياح مثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية على الشمالية والوسطى

"الأرصاد": رياح مثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية على الشمالية والوسطى

شبكة عيون الإخبارية