موريتانيا: ارتفاع عدد المصابين بفيروس كورونا بتسجيل 168 إصابة جديدة

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ليرتفع العدد الإجمالي إلى 3907 حالات

أعلن مدير الرقابة الوبائية والمعلومات الصحية بوزارة الصحة الموريتانية، محمد محمود ولد اعلي محمود، اليوم، تسجيل 168 إصابة جديدة بفيروس كورونا في البلاد، ليرتفع العدد الإجمالي للمصابين إلى 3907 إصابات مؤكدة.

وأضاف المسؤول الصحي الموريتاني، خلال المؤتمر الصحفي اليومي حول الوضعية الوبائية في البلاد، إنه تم اكتشاف الإصابات الجديدة اثر إجراء 1621 تحليلاً مخبرياً، مضيفاً أنه تم تسجيل 55 حالة شفاء ليرتفع عدد المتعافين من الفيروس إلى 1280 حالة.

وأبلغ عن تسجيل حالة وفاة واحدة بالفيروس، ليصبح عدد المتوفين 120 شخصاً، منذ ظهور الوباء بموريتانيا.

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