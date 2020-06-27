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الطقس اليوم: سحب رعدية ممطرة على مناطق جازان وعسير والباحة ومكة

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الطقس اليوم: سحب رعدية ممطرة على مناطق جازان وعسير والباحة ومكة الطقس اليوم: سحب رعدية ممطرة على مناطق جازان وعسير والباحة ومكة
رياح نشطة على الشرقية ونجران والرياض

الطقس اليوم: سحب رعدية ممطرة على مناطق جازان وعسير والباحة ومكة

توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم، تكوناً لسحب رعدية ممطرة مصحوبة برياح نشطة على مناطق (جازان، عسير، الباحة، مكة المكرّمة)، ورياحاً نشطة على مناطق (الشرقية، نجران، الرياض).

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية غربية إلى غربية بسرعة 15 - 40 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين، وحالة البحر متوسط الموج، بينما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية غربية إلى شمالية بسرعة 10- 38 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف، وحالة البحر متوسط الموج.

الأرصاد حالة الطقس

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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