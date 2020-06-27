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رغم جائحة كورونا العالم ينتخب.. فرنسا تجري انتخابات البلدية | #من_مصر
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الاثنين 29 يونيو 2020 07:47 صباحاً
رغم جائحة كورونا العالم ينتخب.. فرنسا تجري انتخابات البلدية | #من_مصر
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الاثنين 29 يونيو 2020 07:47 صباحاً
الخميس المقبل إجازة رسمية بمناسبة ذكرى 30 يونيو | #من_مصر
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الاثنين 29 يونيو 2020 07:47 صباحاً
الجاليات المصرية في الخارج تحتفل بذكرى ثورة 30 يونيو | #من_مصر
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الاثنين 29 يونيو 2020 07:47 صباحاً
30 يونيو.. ثورة شعبية وإنجازات متعددة | #من_مصر
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الاثنين 29 يونيو 2020 07:47 صباحاً
استشاري مناعة وتغذية علاجية توضح أهم الأطعمة الغنية بالفيتامينات | #من_مصر
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الاثنين 29 يونيو 2020 07:47 صباحاً
من مصر يتابع جهود الدولة لتوفير أدوية المناعة والفيتامينات | #من_مصر
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الاثنين 29 يونيو 2020 07:47 صباحاً
شفاء أول حالة كورونا بالشرقية بعد استخدام بلازما المتعافين | #من_مصر
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الاثنين 29 يونيو 2020 07:47 صباحاً
انخفاض في أسعار الخضار والفاكهة في الأسواق المصرية وارتفاع الصادرات الزراعية | #من_مصر
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الاثنين 29 يونيو 2020 07:46 صباحاً
طلاب الثانوية العامة يؤدون امتحان الديناميكا.. ورصد 3 حالات غش | #من_مصر
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الاثنين 29 يونيو 2020 07:46 صباحاً
شبكة عيون الإخبارية
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ON Sport
ملعب ONTime - الزمالك.. الاستقرار هدف واختيار
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ON Sport
السبت 27 يونيو 2020 07:54 صباحاً
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