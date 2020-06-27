فيديو سرعة تصرف.. كيف تصدى رجل لإطار قادم نحو سيارته بقوة؟

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الرجل: توقعت أن يضرب الزجاج الأمامي

في فيديو يكشف عن سرعة تفكير وتصرف، لمح رجل روسي إطاراً أفلت من سيارة ويتحرك بسرعة وقوة نحو سيارته يكاد يحطم زجاجها الأمامي، وهنا قفز الرجل من سيارته ليوقف الإطار.

وحسب صحيفة " الديلي ميل " البريطانية، وقع الحادث في مدينة سامرا جنوبي غرب روسيا، عندما كان قائد سيارة يتوقف في إشارة مرور، وعلى الجانب الآخر من الطريق، كانت سيارة فضية تستدير، وفجأة أفلت إطار خلفي من السيارة الفضية.

ويظهر فيديو التقطته كاميرا مراقبة الرجل الروسي، الإطار وهو ينطلق بسرعة ويتقافز في الهواء، قادما نحو الرجل وسيارته المتوقفة، في طريقه لتحطيم الزجاج الأمامي للسيارة.

وفجأة، يظهر الرجل في الفيديو أمام سيارته وهو يمد كلتا يديه، ويتصدى للإطار ويتمكن من إيقافه قبل أن يضرب مقدمة السيارة أو زجاجها، وبعدها يضع الإطار على الرصيف، فيما نشاهد صاحب الإطار قادماً يجري ليستعيد إطاره معتذراً وشاكراً.

وحسب الصحيفة، قال الرجل إنه توقع ما قام به الإطار، ولهذا فكر بسرعة ففتح الباب وقفز من سيارته لأنه كان يخشى أن يحطم الإطار زجاجه الأمامي.