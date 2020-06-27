الحكيم في بيتك | دور الأسرة في تنشئة الطفل المعاق وتنمية ثقته بنفسه وقوة إرادته

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"الأرصاد": أمطار رعدية على محافظتَي الطائف وميسان
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الاثنين 29 يونيو 2020 07:38 صباحاً
ألمانيا: تسجيل 262 إصابة جديدة و4 وفيات بفيروس كورونا
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الاثنين 29 يونيو 2020 07:38 صباحاً
المكسيك: 4050 إصابة جديدة و267 وفاة إضافية بكورونا
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الاثنين 29 يونيو 2020 07:38 صباحاً
"الأرصاد": رياح مثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية على الشمالية والوسطى
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الاثنين 29 يونيو 2020 07:38 صباحاً
ملعب ONTime - حلقة الأحد 28/06/2020 مع سيف زاهر- الحلقة الكاملة
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الاثنين 29 يونيو 2020 07:37 صباحاً
ملعب ONTime - محمد صلاح أبو جريشة : حسني عبد ربه لم يتعرض للظلم في الإسماعيلي
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الاثنين 29 يونيو 2020 07:35 صباحاً
ملعب ONTime - محمد صلاح أبو جريشة : الظلم والإهانة عنوان مشواري مع الإسماعيلي
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الاثنين 29 يونيو 2020 07:35 صباحاً
ملعب ONTime - عادل مصطفي : كرة القدم مصدر دخل وإلغاء الدوري سيؤثر على فئة كبيرة
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الاثنين 29 يونيو 2020 07:35 صباحاً
ملعب ONTime - إجابات على السريع مع "عادل مصطفي"
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الاثنين 29 يونيو 2020 07:35 صباحاً
ملعب ONTime - دوري الأبطال والكونفيدرالية والدوري العام ..ملفات تنتظر الحسم
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الاثنين 29 يونيو 2020 07:35 صباحاً
شبكة عيون الإخبارية
مصر
CBC Egypt
الحكيم في بيتك | دور الأسرة في تنشئة الطفل المعاق وتنمية ثقته بنفسه وقوة إرادته
مصر
CBC Egypt
السبت 27 يونيو 2020 12:13 صباحاً
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