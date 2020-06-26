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لمدة سنة و6 أشهر.. مهاجم الاتحاد في طريقه للدوري الأمريكي

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لمدة سنة و6 أشهر.. مهاجم الاتحاد في طريقه للدوري الأمريكي لمدة سنة و6 أشهر.. مهاجم الاتحاد في طريقه للدوري الأمريكي

لمدة سنة و6 أشهر.. مهاجم الاتحاد في طريقه للدوري الأمريكي

تلقى مهاجم فريق الاتحاد، الصربي ألكساندر بريجوفيتش، عرضًا مغريًا للعب في الدوري الأمريكي لكرة القدم بداية من الموسم القادم 2020/ 21.

وذكرت صحيفة Hotsport الموثوقة أن ألكساندر بريجوفيتش قد تلقى عرضًا من أحد أندية الدوري الأمريكي، ومن الصعب أن يرفضه اللاعب الصربي.

ويملك المهاجم الصربي عرضًا من نادي لوس إنجلوس جالاكسي لمدة سنة و6 أشهر، سيحصل خلالها على 3.5 مليون يورو.

وكان اللاعب قد انتقل إلى الدوري السعودي في الانتقالات الشتوية الموسم الماضي قادمًا من باوك اليوناني مقابل مبلغ 5.3 مليون يورو، حسبما كشفت وسائل إعلام آنذاك.

الجدير بالذكر أن نادي الاتحاد رفع اسم بريجوفيتش من قائمة الفريق الأول لكرة القدم مع سداد رواتبه بشكل طبيعي؛ وذلك لعدم انسجامه مع الفريق.

وخاض ألكساندر بريجوفيتش مع نادي الاتحاد 27 مباراة بمختلف المسابقات، وسجل 12 هدفًا، وصنع 5 تمريرات حاسمة.الاتحاد

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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