المعهد الإسلامي بالدنمارك: قرار المملكة بخصوص الحج تعظيم للشعيرة

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ونوه بما تبذله السعودية لتقديم أنواع متعددة من الخدمات لضيوف الرحمن

نوه مدير المعهد الإسلامي بالدنمارك، الدكتور شاهد مهدي، بالقرار الذي اتخذته المملكة العربية السعودية بإقامة حج هذا العام 1441هـ بأعداد محدودة جداً للراغبين في أداء مناسك الحج لمختلف الجنسيات من الموجودين داخل المملكة, بسبب انتشار جائحة فيروس كورونا المستجد المنتشر حالياً في معظم دول العالم، عاداً هذا القرار مؤكداً لعظم الشعيرة وحافظاً لصحة المسلمين.

وأوضح في تصريح له أن أهم الإجراءات الاحترازية التي قامت بتنفيذها المملكة العربية السعودية بتوجيهات من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله - ترتكز على تعليق العمرة وزيارة المسجد النبوي الشريف للحد من انتشار فيروس كوفيد 19 والسماح بإقامة موسم الحج لهذا العام بأعداد محدودة حفاظاً على سلامة ضيوف الرحمن علماً بأن تطبيق هذه الإجراءات يدل على حرص المملكة وقيادتها الرشيدة على حفظ الدين والنفس وتطبيق مبدأ الأخذ بالأسباب.

ونوه بما تبذله المملكة العربية السعودية من قصارى جهدها لتقديم أنواع متعددة من الخدمات لضيوف الرحمن مثل خدمات السكن والنقل والإعاشة وتفويج الحجاج بجميع مراحلها التي تُعد إحدى الخدمات المهمة في تنظيم وجدولة وإدارة الحشود المدنية وتوجد أيضاً خدمات أخرى تقدمها القطاعات الحكومية المختلفة مثل الخدمات الصحية والبيئة والأمنية واللوجستية التي تصب جميعها في خدمة ورعاية حجاج بيت الله الحرام.

وبين الدكتور شاهد أن المملكة حريصة كل الحرص على راحة وسلامة ضيوف الرحمن وقد بذلت قصارى جهدها للسماح لهم بإقامة شعيرة الحج في هذا العام بشكل آمن وصحي واتخذت جميع الإجراءات اللازمة لتحقيق الوقاية الصحية من خلال التباعد الاجتماعي لضمان سلامتهم وحمايتهم من خطر انتشار جائحة كورونا وهذا الإجراء الاحترازي مطابق لمقاصد الشريعة الإسلامية التي تحث على حفظ النفس البشرية ويؤدي إلى عودة الحجاج إلى ديارهم بأمن وسلام.

وأشار إلى أن دروس التاريخ الإسلامي توضح أنه جرى إلغاء مواسم الحج حوالي أربعين مرة بسبب انتشار الأمراض والأوبئة واندلاع الاضطرابات السياسية والأمنية, بالإضافة إلى الاضطرابات المناخية ووعورة الطرق المؤدية إلى المشاعر المقدسة.المعهدالإسلامي بالدنمارك