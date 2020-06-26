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تزايد الطلب على القروض العقارية يدفع البنوك لاستقبال عملائها الجمعة والسبت

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تزايد الطلب على القروض العقارية يدفع البنوك لاستقبال عملائها الجمعة والسبت تزايد الطلب على القروض العقارية يدفع البنوك لاستقبال عملائها الجمعة والسبت
قبيل تطبيق ضريبة القيمة المضافة الجديدة اعتباراً من أول يوليو المقبل

تزايد الطلب على القروض العقارية يدفع البنوك لاستقبال عملائها الجمعة والسبت

أعلنت البنوك والجهات التمويلية عن فتح عدد من فروعها في جميع مناطق المملكة لاستقبال عملائها خلال يومي الجمعة والسبت من عطلة نهاية الأسبوع الجاري؛ بهدف إنهاء إجراءات طلبات التمويل الشخصي والعقاري والتمويل التأجيري للسيارات لعملائه قبل بدء تطبيق ضريبة القيمة المضافة الجديدة اعتباراً من الأول من يوليو القادم.

وفي التفاصيل: أوضحت البنوك أنها خصصت عددًا من الفروع لاستقبال طلبات العملاء المتزايدة على التمويل الشخصي والعقاري والتمويل التأجيري للسيارات من الساعة الواحدة ظهراً وحتى الخامسة عصراً، داعيةً الراغبين بزيارة الفروع إلى التواصل عبر الرقم المجاني لكل مصرف لمعرفة قائمة الفروع العاملة خلال نهاية الأسبوع، أو زيارة المواقع الإلكترونية للبنوك.

وتُقدم البنوك السعودية مجموعة من منتجات التمويل العقاري التي تلبي احتياجات الأسر السعودية بتمويل يصل لثلاثة ملايين ريال لمدة تصل لنحو 30 سنة لشراء عقار جديد أو إعادة تمويل أو إعادة هيكلة التمويل العقاري الحالي، ولشراء العقارات الاستثمارية أو أراض سكنية بمنتجاتنا متوافقة مع الشريعة الإسلامية، وتتم موافقة على التمويل خلال مدة تتراوح بين 3-10 أيام عمل، مع إمكانية تقديم التمويل الفردي أو المشترك.

يذكر أن البنوك السعودية منذ بداية أزمة جائحة كورونا اتخذت العديد من الإجراءات الوقائية حرصًا منها على سلامة وصحة منسوبيها وعملائها والمجتمع بشكل عام، والتي تضمنت تنفيذ جولات تعقيم بشكل دوري لمباني الإدارات العامة والإقليمية وكافة الفروع ومراكز الأعمال التابعة لها، وإجراء عمليات التعقيم لأجهزة الصرف الآلي بشكل مستمر وعلى مدار الساعة.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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