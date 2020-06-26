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سكان "عقبة الجعدة" و"المعلوي" يشعلون النيران في مزارعهم لطرد الجراد

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بعد اجتياحه لقراهم وتسببه في إتلاف محاصيلهم الزراعية

سكان

تصوير: فارس طيران

لجأ سكان ومزارعو عقبة الجعدة وقرى المعلوي شمال عسير، إلى إشعال النيران في أجزاء من مزارعهم في إجراء يهدف إلى مكافحة الجراد الكثيف، بعد اجتياحه اليوم لقراهم ومزارعهم ما تسبب في إتلاف محاصيلهم الزراعية والقضاء عليها.

وكان آخر تقرير لمنظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة، قد كشف عن وجود خريطة لمناطق التكاثر الصيفي والشتوي واتجاهات الهجرة المتوقعة للجراد على مستوى أفريقيا وآسيا مرورًا بالمملكة العربية ، بمعنى أن آفة الجراد آفة عالمية ولا تقتصر على المملكة وتخضع لمعايير كثيرة جدًا في بلدان الهجرة، منها المناخ والمواسم وإمكانيات الدول في الرصد والمكافحة واتجاه الرياح الموسمية وكميات الأمطار وعوامل أخرى.

كما أشار التقرير إلى أن بعض الدول تكون إمكانياتها قليلة أو معدومة في الرصد والمكافحة، مثل الصومال وأجزاء من السودان ودول أخرى، لذلك تشكل مناطق خطيرة لأنها تساعد على تكاثره.

سكان

سكان

سكان

سكان

سكان

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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