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دماء على الأرض.. حادث طعن يهز اسكتلندا.. والشرطة تُردي منفذه قتيلًا

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دماء على الأرض.. حادث طعن يهز اسكتلندا.. والشرطة تُردي منفذه قتيلًا دماء على الأرض.. حادث طعن يهز اسكتلندا.. والشرطة تُردي منفذه قتيلًا
حمل سكينًا ودخل فندقًا لإيواء طالبي اللجوء مصيبًا 6 أشخاص بينهم ضابط

دماء على الأرض.. حادث طعن يهز اسكتلندا.. والشرطة تُردي منفذه قتيلًا

وقع حادث طعن مروّع في مدينة غلاسكو، أكبر مدن اسكتلندا؛ حيث أعلنت الشرطة، اليوم الجمعة، أن مشتبهًا به قُتِل بالرصاص وأصيب ستة أشخاص بينهم شرطي في "حادث خطير" وسط غلاسكو.

وبحسب "العربية دوت نت"، قال ستيف جونسون مساعد قائد الشرطة الاسكتلندية في بيان: "الشخص الذي قُتِل برصاص الشرطة المسلحة لَقِيَ مصرعه. وهناك ستة أشخاص آخرون في المستشفى يتلقون العلاج من إصاباتهم بينهم ضابط شرطة".

وكانت تقارير إعلامية، قد أفادت -في وقت سابق- بأن رجلًا يحمل سكينًا هاجَمَ وطعن أشخاصًا داخل فندق "بارك إن"، الذي تستخدمه السلطات لإيواء طالبي اللجوء.

في حين أفاد شهود عيان، بأن أربعة أشخاص أصيبوا بجروح في الحادثة، وسالت دماؤهم على الأرض؛ بينما أطلقت الشرطة النار على المهاجم.

إلى ذلك، أظهرت مقاطع مصورة، عددًا من سيارات الإسعاف والشرطة منتشرة في المكان.

والأسبوع الماضي، شهدت بلدة ريدينج جنوب إنجلترا، عملية طعن أيضًا، أدت إلى مقتل 3 أشخاص، ولاحقًا أعلنت الشرطة أن العملية حادث إرهابي؛ مؤكدة القبض على المهاجم؛ في حين أفاد مصدر أمني غربي بأن الشاب الذي ألقي القبض عليه هو الليبي خيري سعد الله.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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