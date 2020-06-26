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الجامعة الإسلامية بالنيجر عن "الحج بعدد محدود": يجسد حرص على صحة المسلمين

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الجامعة الإسلامية بالنيجر عن "الحج بعدد محدود": يجسد حرص السعودية على صحة المسلمين الجامعة الإسلامية بالنيجر عن "الحج بعدد محدود": يجسد حرص على صحة المسلمين
أعربت عن تأييدها ودعمها لقرار المملكة وقالت: يمنع تحويل الأراضي المقدسة لبؤرة أمراض

الجامعة الإسلامية بالنيجر عن

نوهت الجامعة الإسلامية بالنيجر، بقرار المملكة العربية السماح لعدد محدود جدًا من المقيمين داخل المملكة بحج هذا العام 1441هـ.

وعدّت أن هذا القرار يترجم حرص المملكة على الحفاظ على صحة المسلمين ومنع انتشار الأمراض المعدية، ومنع تحويل الأراضي المقدسة إلى بؤرة للأمراض الفتاكة ومصدر قلق لصحة الناس.

وأعرب المجلس، في بيان له، عن تأييده ودعمه لهذا القرار، راجيًا من -الله عز وجلّ- أن يحفظ البشرية جمعاء من الوباء وسيء الأسقام، وأن يحفظ بلاد الحرمين الشريفين ويوفق ولاتها ويسدد خطاهم.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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