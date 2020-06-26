"صحيفة" تكشف عن ثروة لاعب الهلال السابق رادوي

★ ★ ★ ★ ★

تتجاوز الـ 15 مليون يورو

كشفت صحيفة "impact" الرومانية عن الثروة التي جمعها اللاعب الروماني السابق ميريل رادوي والذي سبق واحترف في الهلال منذ عام 2009 حتى عام 2011 .

وقالت الصحيفة الرومانية إن المحترف الهلالي السابق جمع ثروة تقدر بقيمة 15 مليون يورو في الفترة التي احترف فيها في الدوريات الخليجية المختلفة .



وكان اللاعب السابق والمدرب الحالي قد انتقل للهلال عام 2009 ثم رحل منه للعين الإماراتي في عام 2011 ثم للأهلي الإماراتي ومنه للعربي القطري الذي لعب له مدة 4 شهور حصل خلالها على 800 ألف يورو .

وحصد ميريل رادوي مع الهلال على كل الألقاب التي شارك بها مع الفريق باستثناء البطولة الآسيوية التي وصل فيها مع الفريق للدور قبل النهائي .