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"صحيفة" تكشف عن ثروة لاعب الهلال السابق رادوي

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"صحيفة" تكشف عن ثروة لاعب الهلال السابق رادوي "صحيفة" تكشف عن ثروة لاعب الهلال السابق رادوي
تتجاوز الـ 15 مليون يورو

كشفت صحيفة "impact" الرومانية عن الثروة التي جمعها اللاعب الروماني السابق ميريل رادوي والذي سبق واحترف في الهلال منذ عام 2009 حتى عام 2011 .

وقالت الصحيفة الرومانية إن المحترف الهلالي السابق جمع ثروة تقدر بقيمة 15 مليون يورو في الفترة التي احترف فيها في الدوريات الخليجية المختلفة .


وكان اللاعب السابق والمدرب الحالي قد انتقل للهلال عام 2009 ثم رحل منه للعين الإماراتي في عام 2011 ثم للأهلي الإماراتي ومنه للعربي القطري الذي لعب له مدة 4 شهور حصل خلالها على 800 ألف يورو .

وحصد ميريل رادوي مع الهلال على كل الألقاب التي شارك بها مع الفريق باستثناء البطولة الآسيوية التي وصل فيها مع الفريق للدور قبل النهائي .

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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