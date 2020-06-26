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النيجرية تشيد بقرار المملكة بإقامة حج هذا العام بأعداد محدودة جدًا

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الحكومة النيجرية تشيد بقرار المملكة بإقامة حج هذا العام بأعداد محدودة جدًا النيجرية تشيد بقرار المملكة بإقامة حج هذا العام بأعداد محدودة جدًا
حرصًا على أمن قاصدي الحرمين الشريفين وسلامتهم

الحكومة النيجرية تشيد بقرار المملكة بإقامة حج هذا العام بأعداد محدودة جدًا

أشادت النيجرية بقرار المملكة بشأن إقامة موسم حج هذا العام 1441هـ بأعداد محدودة جدًا حرصًا على أمن قاصدي الحرمين الشريفين وسلامتهم ومنع انتشار الجائحة محليًا وعالميًا.
وأوضحت رئاسة الحكومة النيجرية في بيان لها أن هذا القرار جاء في إطار جهود المملكة العربية على التوقي من المستجد ومخاطره في العالم.
ورأت في هذا القرار حفاظًا على الأمن الصحي العالمي خاصة مع ارتفاع معدل الإصابات في معظم الدول، وللحد من خطورة تفشي العدوى في التنقلات بين دول العالم والتجمعات والحشود البشرية التي يصعب توفير التباعد الاجتماعي الآمن بين أفرادها.
وجددت الحكومة النيجرية وقوف مفوضية تنظيم الحج والعمرة مع حكومة وشعب المملكة في مواجهة كل التحديات التي تستهدف أمن وسلامة المملكة العربية السعودية، وتؤيد كل الإجراءات التي ستتخذها حكومة المملكة من أجل الحفاظ على سلامة مواطنيها والمقيمين وكل من ينوي أن يفد إلى أراضي المملكة لأداء مناسك العمرة أو زيارة المسجد النبوي الشريف أو لغرض السياحة.الحكومة النيجرية الحج

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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