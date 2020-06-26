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تسريبات تكشف عن سعر "آيفون 12" المرتقب

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تسريبات تكشف عن سعر "آيفون 12" المرتقب تسريبات تكشف عن سعر "آيفون 12" المرتقب

تسريبات تكشف عن سعر

كشفت تقارير صحفية مسربة عن السعر المتوقع أن تطرح به شركة "أبل" الأمريكية هاتفها "آيفون 12".

وأشار التقرير المنشور عبر موقع "جي إس إم آرينا" التقني المتخصص إلى أن سعر هاتف "آيفون 12" ربما سيكون أقل من 600 دولار أمريكي.

ونقل التقرير عن مصادر من داخل "أبل"، قولها: إن نسخة "4G" لهاتف "آيفون 12" بقياس 5.4 بوصة؛ سيتم طرحه بسعر تنافسي كبير 549 دولارًا أمريكيًّا.

وأشار إلى أن "أبل" تضع مخططات تسعير أخرى لهواتف "آيفون" حسب سعات تخزينها وذاكرة الوصول العشوائي "رام"، تبدأ من 649 دولارًا و749 دولارًا و999 دولارًا حتى 1099 دولارًا أمريكيًّا.

ومن المتوقع أن تعلن شركة "أبل" الأمريكية عن عائلة "آيفون 12" المرتقبة في وقت ما من شهر سبتمبر المقبل.

ومن المتوقع أن تأتي الهواتف بثلاثة أحجام مختلفة بقياس 5.4 بوصة و6.1 بوصة و6.7 بوصة.شركة أبل الأمريكية آيفون 12

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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