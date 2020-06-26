الصحة تتفاعل مع الحملة المجتمعية #بك_أفخر  لشكر الممارسين الصحيين

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تفاعلت الصحة مع الحملة المجتمعية بعنوان #بك_أفخر ؛ حيث نشرت تغريدة في حسابها الرسمي على تويتر قالت فيها: "شارك عبر الهاشتاق في شكر ممارس صحي تعرفه.

جهودهم وتضحياتهم ستبقى محل تقدير الجميع".

ويأتي ذلك تقديراً لجهود الممارسين الصحيين خلال جائحة كورونا؛ حيث تركز هذه الحملة التي أطلقها المجتمع على الطابع الإنساني وتستهدف الممارسين الصحيين والفخر بهم على ما قدموه من تضحيات كبيرة وما بذلوه من جهود طيبة للتصدي لجائحة كورونا؛ حفاظاً على صحة المواطنين والمقيمين، وتسعى الحملة إلى إشراك كافة أفراد المجتمع بمختلف فئاتهم وشرائحهم لتوجيه رسالة شكر وتقدير للممارسين الصحيين من خلال عدد من التصاميم التي تم إعدادها، والتي يمكن الحصول عليها عبر الرابط التالي:

https://drive.google.com/drive/folders/17cKPZdaBWJCPOlTd-p_rSxP89yqe4mNH?usp=sharing

وزارة الصحة بك أفخر