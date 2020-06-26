"يموت الشجر واقف وظل الشجر ما مات".. لسان حال حديقة الحيلة بمحايل

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هجرت وتحولت لمرتع للحيوانات بعد أن كانت المتنفس لأهالي تهامة وزوارها

يقول الأمير خالد الفيصل: "يموت الشجر واقف وظل الشجر ما مات.. رياح الدهر تصرخ وهي تجرح جنوبه".

هذا هو لسان حال حديقة الحيلة المتنفس الأكبر والأول في محافظة محايل عسير، بعد أن هجرت لتطوى معها أجمل الذكريات، فبعد أن كانت المتنفس الوحيد لأهالي تهامة وزوارها من السروات؛ لموقعها المتميز ومساحتها الكبيرة وإطلالتها على وادي حلي والجبال البركانية المحيطة بها من كل جانب؛ رصدتها "سبق" صباح اليوم وقد تحولت لمرتع للحيوانات وذبلت أشجارها بعد إغلاقها فترة كبيرة.

وقال عدد من الزوار: "الحديقة باتت مهملة وتفتقر لأبسط مقومات الترفيه والسلامة، بعد أن كانت المقصد الأول لزوار المحافظة لتتحول إلى مكان مجدب، بعد أن طال جفاف الأشجار الكبيرة التي كان تملأ أرجاءها، وتمنح الراحة والمتعة لخضارها، وصوت خرير الماء الذي يطرب الأسماع من الوادي المجاور لها".محايل عسير