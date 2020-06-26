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واشنطن: الأسد أفقد الليرة قيمتها.. تعهدت بدعم مؤتمر الإغاثة

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واشنطن: الأسد أفقد الليرة قيمتها.. تعهدت بدعم مؤتمر الإغاثة واشنطن: الأسد أفقد الليرة قيمتها.. تعهدت بدعم مؤتمر الإغاثة

جي بي سي نيوز :- قال المبعوث الأمريكي الخاص إلى سوريا، جيمس جيفري، إن الهدف من "قانون قيصر"، ليس هدم الاقتصاد السوري.

جاء ذك خلال مشاركته في ندوة حول الموضوع، في معهد الشرق الأوسط للدراسات بواشنطن.

وشدد جيفري على أن قانون قيصر جاء بالتوازي مع قرارات الأمم المتحدة، لأن نظام الأسد لم يتعاط إيجابيا مع جهود المجتمع الدولي.

وأكد أن واشنطن لا ترمي لهدم الاقتصاد السوري كما يزعم النظام.

وشدد على أن رئيس النظام السوري بشار الأسد، هو من أفقد الليرة السورية قيمتها ويبذل ما بوسعه بهذا الخصوص.

ولفت إلى أن واشنطن ستتعهد بمبلغ هام في مؤتمر الإغاثة الإنسانية الذي ينظمه الاتحاد الأوروبي، نهاية الشهر، حول المساعدات الإنسانية للشعب السوري.

ودخل "قانون قيصر" الأمريكي حيز التنفيذ، الأربعاء، بإعلان واشنطن إنزال عقوبات على 39 شخصا وكيانا مرتبطين بنظام الأسد.

وكشفت الخارجية الأمريكية عن الجهات المستهدفة التي تشمل بشار الأسد وزوجته أسماء اللذين وصفتهما بـأنهما "مهندسا معاناة الشعب السوري".

وبموجب العقوبات، فقد بات أي شخص يتعامل مع النظام السوري معرضا للقيود على السفر أو العقوبات المالية بغض النظر عن مكانه في العالم.

و"قيصر" هو اسم استخدم لإخفاء الهوية الحقيقية لعسكري سوري سرب صور السجناء الذين تعرضوا للتعذيب حتى الموت في سجون نظام الأسد.

وكانت وكالة الأناضول أول من نشر تلك الصور عام 2014، وكان للصور صدى مدوّ كدليل على جرائم الحرب التي ارتكبها نظام الأسد، بما فيها من القتل والتعذيب المنهجي.

عربي 21 

 

جي بي سي نيوز

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