استشاري: فيتامين "د" علامة فارقة بين الحالات الحرجة والمتعافين من كورونا

★ ★ ★ ★ ★

شدد على ضرورة تعويض أي نقص منه عن طريق تعاطي المكملات الغذائية

أكد استشاري الأمراض المعدية الدكتور طارق الأزرقي، أهمية "فيتامين د" في تقوية جهاز المناعة في الجسم، موضحًا أنه يمثل علامة فارقة بين الحالات الحرجة ومعدلات الشفاء بين المصابين بفيروس كورونا المستجد.

وقال "الأزرقي" لـ"الإخبارية": الفيروس يصيب كبار السن وذوي الأمراض المزمنة بشدة، وبالتالي فهم يحتاجون إلى المزيد من العناية الصحية والطبية.

وأضاف: فيتامين "د" من أهم الأغذية التي ينصح بها لكونه يلعب دورًا كبيرًا في تقوية المناعة.

وأردف: أثبتت العديد من الدراسات حول العالم أَن الحالات التي تسوء أوضاعها في العنايات المركزة وتتدهور وتصاب بمضاعفات خطيرة؛ تعاني نقصًا في فيتامين "د" مقارنة بالحالات التي تعافت.

ونصح "الأزرقي" كبار السن وذوي الأمراض المزمنة والجميع، بالتأكد من مستويات ومعدلات فيتامين "د" والمسارعة بتعويض أي نقص عن طريق المكملات الغذائية المتوفرة بسهولة في الصيدليات. استشاري الأمراض المعدية الدكتور طارق الأزرقي فيتامين د