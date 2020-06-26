الكويت: حالتا وفاة.. و915 إصابة جديدة بـ"كورونا"

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492 كويتيًّا بين الحالات المرصودة

أعلنت وزارة الصحة الكويتية، اليوم الجمعة، تسجيل حالتي وفاة بفيروس كورنا؛ موضحة أن عدد الحالات التي ثبتت وتأكدت إصابتها بالفيروس خلال الـ24 ساعة الماضية، بلغ 915 حالة؛ منها حالات مخالطة لحالات مصابة بالمرض، وحالات أخرى قيد البحث عن أسباب العدوى، وتتبع المخالطين وفحصهم.

وقال المتحدث باسم وزارة الصحة الدكتور عبدالله السند وفق صحيفة "القبس": إن عدد المواطنين الكويتيين من بين الحالات التي رصدت 492 حالة، و423 حالة من غير الكويتيين.

وأضاف أن من ضمن مجموع الحالات التي رُصدت، جرى رصد 250 حالة في منطقة الفروانية الصحية، و222 حالة في منطقة الجهراء الصحية، و219 حالة في منطقة الأحمدي الصحية، و137 حالة في منطقة حولي الصحية، و87 حالة في منطقة العاصمة الصحية.

وأردف: أما عن المناطق السكنية والتي رصد فيها أكبر عدد للإصابات خلال الـ24 ساعة الماضية؛ فقد تم رصد 101 حالة في منطقة جليب الشيوخ، و45 حالة في منطقة العيون، و38 حالة في منطقة الفروانية، و37 حالة في منطقة سعد العبدالله، و35 حالة في منطقة صباح السالم، و35 حالة في منطقة تيماء.

وأشار إلى أن المجموع الكلي لعدد الحالات المسجلة في الكويت، والتي ثبتت إصابتها بمرض كوفيد-19 عدد 43703 حالات.

أما فيما يخص آخر المستجدات في العناية المركزة؛ فقال "السند": إن عدد الحالات التي استدعت الرعاية الطبية المركزة 162 حالة؛ ليصبح بذلك المجموع الكلي للحالات التي ثبتت إصابتها بمرض كوفيد-19 في دولة الكويت وما زالت تتلقى الرعاية والمتابعة الطبية اللازمة، 9393 حالة.

وحول مراكز الحجر الصحي المؤسسي، أكد أن مجموع من أنهى فترة الحجر الصحي المؤسسي الإلزامي خلال الـ24 ساعة الماضية، عدد 31 حالة، منها 3 حالات لمواطنين كويتيين، و28 حالة لمقيمين من جنسيات مختلفة؛ وذلك بعد اتخاذ كل الإجراءات الوقائية المعتمدة.

هذا وقد بلغ عدد المسحات خلال الـ24 ساعة الماضية 3774؛ فيما جاوز المجموع الكلي لعدد الفحوصات حتى الآن 372284.الكويت فيروس كورونا الجديد