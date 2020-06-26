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عُمان تسجل 1132 إصابة بـ"كورونا"

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عُمان تسجل 1132 إصابة بـ"كورونا" عُمان تسجل 1132 إصابة بـ"كورونا"
إجمالي الحالات بالمغرب يبلغ 11465

عُمان تسجل 1132 إصابة بـ

سجلت سلطنة عُمان خلال الـ 24 ساعة الماضية 1132 إصابة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد.

وأفادت وزارة الصحة العُمانية اليوم بأن إجمالي الحالات المصابة بفيروس كورونا وصل إلى 36034 إصابة ، فيما بلغ إجمالي الوفيات 153 حالة وفاة، مشيرةً إلى تماثل 19482 حالة للشفاء حتى الآن.

من ناحية أخرى، سجل المغرب 127 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ 24 ساعة الماضية، ليصل بذلك العدد الإجمالي إلى 11465 حالة.

وأوضحت وزارة الصحة المغربية أن عدد الوفيات استقر عند 217 حالة وفاة، فيما بلغ العدد الإجمالي لحالات الشفاء 8560 بعد تعافي 60 شخصاً آخرين.سلطنة عُمان الجديد

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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