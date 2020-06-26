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"مدني نجران" يحذّر من تقلبات جوية تستمر حتى 10 مساء

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"مدني نجران" يحذّر من تقلبات جوية تستمر حتى 10 مساء "مدني نجران" يحذّر من تقلبات جوية تستمر حتى 10 مساء
"الأرصاد" نبّهت لسحب رعدية ورياح على عدة محافظات

دعت مديرية الدفاع المدني بمنطقة نجران، المواطنين والمقيمين إلى توخي الحيطة والحذر، وعدم الاقتراب من بطون الأودية ومجاري السيول، واتخاذ التدابير والاحتياطات اللازمة، واتباع إرشادات وتعليمات الدفاع المدني.

جاء ذلك بعدما نبهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة اليوم، من سحب رعدية تُصحَب بنشاط في الرياح السطحية، تؤدي إلى تدنٍّ في مدى الرؤية على منطقة نجران.

وبيّنت الهيئة أن الحالة تشمل مدينة نجران، ومحافظة شرورة، وتستمر حتى الساعة العاشرة مساء.حالة الطقس الأرصاد

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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