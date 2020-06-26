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موريتانيا: تسجيل 220 إصابة جديدة بفيروس كورونا

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موريتانيا: تسجيل 220 إصابة جديدة بفيروس كورونا موريتانيا: تسجيل 220 إصابة جديدة بفيروس كورونا
ليرتفع العدد الإجمالي للمصابين إلى 3739 حالة

موريتانيا: تسجيل 220 إصابة جديدة بفيروس كورونا

أعلن مدير الرقابة الوبائية والمعلومات الصحية بوزارة الصحة الموريتانية، محمد محمود ولد اعلي محمود، تسجيل 220 إصابة جديدة بفيروس كورونا في البلاد، ليرتفع العدد الإجمالي للمصابين بهذا الفيروس إلى 3739 حالة مؤكدة.

وأفاد المسؤول الصحي الموريتاني خلال المؤتمر الصحفي اليومي حول الوضعية الوبائية في البلاد، بأنه تم اكتشاف الإصابات الجديدة إثر القيام بـ 2195 تحليلاً مخبرياً، مضيفاً أنه تم تسجيل 151 حالة شفاء، ليزداد العدد المتعافين من الوباء إلى 1225 حالة.

وأبلغ عن وفاة ثلاثة أشخاص جدد ليصبح عدد المتوفين 119 شخصاً، منذ ظهور هذا الوباء في البلاد.موريتانيا الجديد

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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