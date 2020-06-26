شاهد انفجاراً ضخماً يهز طهران ويثير الخوف من النووي

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خبير: لو كان انفجاراً نووياً فإيران في مشكلة حقيقية

ذكرت وسائل إعلام إيرانية، مساء الخميس، أن انفجاراً كبيراً هز منطقة سرخة حصار شرقي العاصمة طهران، فيما أعلن التلفزيون الرسمي فتح تحقيق في هذه الانفجارات.

وتقع منطقة سرخة حصار قرب منطقة بارشين، التي تضم موقع بارشين العسكري ومعامل للصناعات الدفاعية.

وذكرت وكالة "مهر" الإيرانية أن سكان بلدتَي بومهن وبرديس- شرقي طهران، سمعوا صوت الانفجار دون تقديم معلومات إضافية.

وحسب موقع "سكاي نيوز عربية"، نشر ناشطون إيرانيون على مواقع التواصل الاجتماعي عدداً من مقاطع الفيديو توثّق الانفجار الضخم في إيران.

كما أفادت أنباء بأن الانفجار ربما يكون قد وقع داخل منشأة بارشين العسكرية.

وفي مقابلة هاتفية مع تلفزيون "سكاي نيوز عربية"، قال الخبير في الشؤون الإيرانية، جعفر الهاشمي، من لندن: إن مصادر من الحرس الثوري تحدثت عن انفجار في مجمع تابع لوزارة الدفاع، يحتوي على مخزن للغاز، وأضاف "الهاشمي": "لكن جهات أخرى أشارت إلى انفجار نووي قرب منطقة بارشين".

فيما قال الخبير في الشؤون الإيرانية من لندن، حسن راضي، في مقابلة مع "سكاي نيوز عربية": "ربما كان انفجاراً نووياً ناتجاً عن خطأ، وربما كانت تجربة نووية، لكنه في كل الأحوال يضع إيران في موقف صعب دولياً". إيران