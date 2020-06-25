أمانة جدة تغلق 203 محلات تجارية بينها 42 صالون حلاقة خالفت البروتوكولات الوقائية

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من خلال 4030 جولة ميدانية نفذها مراقبو البلديات.. و"الزهراني" يشكر الأهالي

أغلقت أمانة محافظة جدة، 203 محلات تجارية بأنشطة متنوعة مخالفة للبروتوكولات الوقائية، بينها 42 صالون حلاقة.

وفي التفاصيل؛ أوضح وكيل الأمين للبلديات الفرعية المهندس محمد بن إبراهيم الزهراني، بأنه تم تكليف مراقبي البلديات بالتأكد من الالتزام بالبروتوكولات الوقائية الصادرة من وزارة الشؤون البلدية والقروية، وتم خلال اليومين الماضيين تنفيذ 4030 جولة ميدانية شملت جميع الأنشطة

وأكد "الزهراني" على ضرورة التزام المنشآت التجارية، بتطبيق الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية، عبر تطبيق "البروتوكولات" الوقائية المعتمدة، منها إجراءات التباعد الاجتماعي والالتزام بارتداء "الكمامة" والقفازات، والقيام بالتعقيم والتطهير المستمر للمنشأة وتوفير وسائل التعقيم والاحتراز الوقائي لمرتاديها.

وأعرب المهندس الزهراني عن شكره لسكان جدة على تعاونهم في التبليغ عن المخالفات البلدية من خلال رقم وتطبيق الطوارئ بلدي 940 للمساهمة في تحسين الخدمات المقدمة لهم.