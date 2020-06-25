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"فهد الحازمي" يحقق المركز الثامن على العالم في مسابقة "الذكاء الاصطناعي"

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"فهد الحازمي" يحقق المركز الثامن على العالم في مسابقة "الذكاء الاصطناعي" "فهد الحازمي" يحقق المركز الثامن على العالم في مسابقة "الذكاء الاصطناعي"
أجرتها شركة عالمية مختصة بالاستشارات الإدارية وتحليل البيانات

حقق طالب الدكتوراه المبتعث "فهد هادي الحازمي" المركز الثامن على مستوى العالم في المسابقة العالمية التي أجرتها شركة ماكنزي في مجالات الذكاء الاصطناعي وتحليل البيانات، بمشاركة آلاف المبرمجين من مختلف دول العالم.

والحازمي طالب دكتوراه مبتعث من برنامج خادم الحرمين الشريفين في مدينة نيويورك كما يقوم بتدريس مواد الإحصاء العلمي في كلية بروكلن (Brooklyn College) إضافة إلى إجراء أبحاثه في العلاقة بين الذكاء البشري والذكاء الاصطناعي، ولديه الكثير من المساهمات المحلية في علم البيانات، فاز بعضها ضمن الأربعة الأوائل في "تحدي تحليل بيانات كوفيد ١٩"، والذي نظمته المجتمع السعودي لتحليل البيانات، بالإضافة للعديد من المنح البحثية العالمية، كما أن لديه الكثير من الأبحاث المنشورة والملصقات البحثية في أهم مجلات ومؤتمرات علم الأعصاب.

وكان "الحازمي" نشر مؤخراً تحليلاً للحوادث المرورية في باستخدام بيانات وزارة النقل، وحظي تحليله بمشاركة واسعة وإشادة كبيرة إضافة إلى عمله في جمع وتنظيم بيانات الأحاديث النبوية وبيانات رواة الحديث وبيانات كل القصائد العربية.الذكاء الاصطناعي

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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