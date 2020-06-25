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"التجارة" تشهر بصاحب مؤسسة تغش المستهلكين في العروض والتخفيضات

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"التجارة" تشهر بصاحب مؤسسة تغش المستهلكين في العروض والتخفيضات "التجارة" تشهر بصاحب مؤسسة تغش المستهلكين في العروض والتخفيضات

شهرت وزارة التجارة بصاحب مؤسسة تختص في تجارة المجوهرات والساعات بمدينة عرعر وذلك إثر صدور حكم قضائي بإدانته بمخالفة نظام مكافحة الغش التجاري وعدم قيام المنشأة بوضع بطاقة مقارنة الأسعار على المنتجات المعروضة قبل وبعد التخفيض.

ونشرت الوزارة ملخص الحكم القضائي الصادر من المحكمة الجزائية بعرعر والمتضمن فرض غرامة مالية على المخالف، ونشر منطوق الحكم في صحيفتين على نفقته.

تجدر الإشارة إلى أن وزارة التجارة وفرت خدمة إصدار تراخيص التخفيضات للمنشآت التجارية إلكترونياً بهدف القضاء على العروض الوهمية والمضللة للمستهلك، إلى جانب تنفيذها جولات تفتيشية لمراقبة التزام المنشآت بضوابط وشروط إجراء العروض والتخفيضات التجارية.

وتحث "التجارة" عموم المستهلكين إلى التقدم ببلاغاتهم عن المنشآت المخالفة عبر تطبيق "بلاغ تجاري" على الرابط: https://mci.gov.sa/C-app أو عن طريق مركز البلاغات على الرقم 1900 أو الموقع الرسمي للوزارة على الإنترنت.وزارة التجارة الغش التجاري

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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