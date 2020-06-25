جامعة شقراء تفتح باب التسجيل في برامج الماجستير.. الأحد المقبل

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يستمر التقديم حتى 11 من شهر ذي القعدة

أعلنت جامعة شقراء، مساء اليوم، فتح باب التسجيل في برامج الدراسات العليا للطلاب والطالبات الراغبين في نيل درجة للماجستير، ابتداءً من الأحد ٧ ذي القعدة وحتى ١١ من الشهر نفسه.

وتشمل البرامج المتاح التقديم فيها: ماجستير المناهج وطرق التدريس، وماجستير القيادة التربوية، وماجستير أصول التربية، وماجستير الرياضيات، وماجستير الفيزياء، وماجستير إدارة الأعمال، وماجستير المختبرات الطبية الإكلينيكية، وماجستير الأمن السيبراني، وماجستير الذكاء الاصطناعي.

جامعة شقراء