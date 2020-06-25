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بمناسبة اليوم العالمي.. انطلاق حملة التبرع بالدم بـ"صامطة"

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تحت شعار "تبرع بدمك واجعل العالم مكانًا أوفر" وتستمر6 أيام

بمناسبة اليوم العالمي.. انطلاق حملة التبرع بالدم بـ

دشن رئيس بلدية صامطة الدكتور سالم علي منيف، مساء اليوم الخميس، حملة التبرع بالدم والتي تنطلق بمحافظة صامطة، وذلك بمناسبة اليوم العالمي للتبرع بالدم 2020 برعاية من قِبل مستشفى صامطة العام ممثلاً بقسم المختبر وبنك الدم، وبالتعاون مع جمعية عطاء الطبية بصامطة، ودعم من مؤسسة السبيعي الخيرية.

وتم إعلان انطلاق الحملة تحت شعار "تبرع بدمك واجعل العالم مكانًا أوفر"، صحة وذلك بحضور مدير مستشفى صامطة العام أحمد متنبك، ورئيس جمعية عطاء الطبية الدكتور علي محمد عريشي، وممثل مؤسسة السبيعي الخيرية الداعمة للحملة. وتستمر الحملة لمدة ستة أيام ابتداءً من اليوم الخميس.

وقد وجّه القائمون على الحملة شكرهم وتقديرهم للجهات التي عملت على تجهيز هذه الحملة وتأمين الاحتياجات واللوازم الطبية وكذلك توفير الموقع الملائم لاستقبال المتبرعين، راجين الله أن يكتب الأجر للجميع على هذا العمل الخيري الذي سوف يُسهم في دعم بنك الدم بمستشفى صامطة العام بالاحتياج اللازم من الدم.

بمناسبة اليوم العالمي.. انطلاق حملة التبرع بالدم بـ

بمناسبة اليوم العالمي.. انطلاق حملة التبرع بالدم بـ

بمناسبة اليوم العالمي.. انطلاق حملة التبرع بالدم بـ

بمناسبة اليوم العالمي.. انطلاق حملة التبرع بالدم بـ

بمناسبة اليوم العالمي.. انطلاق حملة التبرع بالدم بـ

بمناسبة اليوم العالمي.. انطلاق حملة التبرع بالدم بـ

بمناسبة اليوم العالمي.. انطلاق حملة التبرع بالدم بـ

بمناسبة اليوم العالمي.. انطلاق حملة التبرع بالدم بـ

بمناسبة اليوم العالمي.. انطلاق حملة التبرع بالدم بـ

بمناسبة اليوم العالمي.. انطلاق حملة التبرع بالدم بـ

بمناسبة اليوم العالمي.. انطلاق حملة التبرع بالدم بـ

بمناسبة اليوم العالمي.. انطلاق حملة التبرع بالدم بـ

بمناسبة اليوم العالمي.. انطلاق حملة التبرع بالدم بـ

بمناسبة اليوم العالمي.. انطلاق حملة التبرع بالدم بـ

التبرع بالدم

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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