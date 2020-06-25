أخبار عاجلة

بعد 6 أشهر من ظهوره.. "كورونا" يكسر نصف مليون وفاة و10 ملايين إصابة بالعالم -
"من دخلها ليس آمنًا".. الفارق بين خيمة القذافي ولاس فيغاس -
بعد 6 أشهر من ظهوره.. "كورونا" يكسر نصف مليون وفاة و10 ملايين إصابة بالعالم -
"من دخلها ليس آمنًا".. الفارق بين خيمة القذافي ولاس فيغاس -
الوادي الجديد تسجل 15 إصابة جديدة بكورونا بإجمالي 305 حالة -
بالأسماء.. وزيرة الصحة تضم 4 شخصيات إلى لجنة مكافحة كورونا -
الخارجية الأمريكية: حزب الله يحاول إسكات إعلام لبنان -
إقفال طرح يونيو 2020 من برنامج صكوك المملكة المحلية بالريال السعودي -
"حبل الكذب قصير".. سقط "الدويلة" في شر أعماله.. ومغردون يطالبون بمحاكمته -
بالفيديو.. داعية سوداني: السعودية مثال في التفاني لخدمة الإنسان في زمن كورونا -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. السعودية
  4. صحيفة سبق اﻹلكترونية

عدد مصابي "كورونا" في أمريكا 10 أضعاف الإحصاءات الرسمية

Print
عدد مصابي "كورونا" في أمريكا 10 أضعاف الإحصاءات الرسمية عدد مصابي "كورونا" في أمريكا 10 أضعاف الإحصاءات الرسمية
يستند إلى فحوص الأمصال المستخدمة لرصد الأجسام المضادة

عدد مصابي

ذكر مسؤولون كبار بالإدارة الأمريكية، أن خبراء في يعتقدون أن أكثر من 20 مليون أمريكي ربما أصيبوا بفيروس كورونا، أي عشرة أمثال الإحصاءات الرسمية، مما يشير إلى أن عدداً كبيراً من السكان مصابون بالمرض أو كانوا مصابين به دون ظهور أعراض عليهم، بحسب ما أوردت "رويترز" اليوم (الخميس).

وبين المسؤولون أن هذا التقدير الذي توصلت إليه المراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية منها، يستند إلى فحوص الأمصال المستخدمة لرصد الأجسام المضادة، التي تظهر ما إذا كان الشخص قد أصيب بالمرض.

وأضافوا أن التقدير يعتمد على ناتج ضرب عدد الحالات المعروفة، الذي يتراوح بين 2.3 و2.4 مليون حالة، في متوسط معدل الأجسام المضادة الذي أظهرته اختبارات الأمصال.

وإذا كان هذا صحيحاً، تكون نسبة الوفيات الناجمة عن المرض في الولايات المتحدة أقل مما يُعتقد، وسجلت البلاد وفاة أكثر من 120 ألف أمريكي بسبب الفيروس منذ بدء تفشي الوباء في وقت سابق من العام. الجديد

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
امرأة تُصاب بفيروس كورونا مرتين.. كيف حدث ذلك؟

امرأة تُصاب بفيروس كورونا مرتين.. كيف حدث ذلك؟

مساء dmc - نظام جديد.. الحكومة: الخميس بديلا عن أي إجازة في منتصف الأسبوع باستثناء 3 مناسبات

مساء dmc - نظام جديد.. الحكومة: الخميس بديلا عن أي إجازة في منتصف الأسبوع باستثناء 3 مناسبات

لملايين الموظفين .. الحكومة تعتمد يوم الخميس بديلا لأي أجازة رسمية بمنتصف الأسبوع

لملايين الموظفين .. الحكومة تعتمد يوم الخميس بديلا لأي أجازة رسمية بمنتصف الأسبوع

وقف بناء وتراخيص جديدة.. كيف تسعى الحكومة لحل أزمة البناء المخالف؟

وقف بناء وتراخيص جديدة.. كيف تسعى الحكومة لحل أزمة البناء المخالف؟

شبكة عيون الإخبارية