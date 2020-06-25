أخبار عاجلة

بعد 6 أشهر من ظهوره.. "كورونا" يكسر نصف مليون وفاة و10 ملايين إصابة بالعالم -
"من دخلها ليس آمنًا".. الفارق بين خيمة القذافي ولاس فيغاس -
بعد 6 أشهر من ظهوره.. "كورونا" يكسر نصف مليون وفاة و10 ملايين إصابة بالعالم -
"من دخلها ليس آمنًا".. الفارق بين خيمة القذافي ولاس فيغاس -
الوادي الجديد تسجل 15 إصابة جديدة بكورونا بإجمالي 305 حالة -
بالأسماء.. وزيرة الصحة تضم 4 شخصيات إلى لجنة مكافحة كورونا -
الخارجية الأمريكية: حزب الله يحاول إسكات إعلام لبنان -
إقفال طرح يونيو 2020 من برنامج صكوك المملكة المحلية بالريال السعودي -
"حبل الكذب قصير".. سقط "الدويلة" في شر أعماله.. ومغردون يطالبون بمحاكمته -
بالفيديو.. داعية سوداني: السعودية مثال في التفاني لخدمة الإنسان في زمن كورونا -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. السعودية
  4. صحيفة سبق اﻹلكترونية

"التميز للتوحد" يطلق حزمة من الفعاليات الافتراضية في ظل تداعيات كورونا

Print
"التميز للتوحد" يطلق حزمة من الفعاليات الافتراضية في ظل تداعيات كورونا "التميز للتوحد" يطلق حزمة من الفعاليات الافتراضية في ظل تداعيات كورونا
أطلق المركز مبادرة "أنا أدرب طفلي" التي تضمنت تقديم ١٢ جلسة تدريبية

أعلن مركز التميز للتوحد، عن إطلاق حسابات المركز على منصات التواصل الاجتماعي، وكذلك الفعاليات افتراضياً؛ وذلك بسبب الظروف الحالية التي يمر بها العالم في ظل تداعيات جائحة المستجد.

وتفصيلاً: أكد المركز على أن هذه الانطلاقة الافتراضية لم تؤثر على مخرجاته وأنشطته؛ حيث تم تفعيل شهر أبريل للتوعية باضطراب طيف التوحد من خلال تقديم 21 محاضرة تدريبية تنوعت في توجهاتها للمختصين والأهالي والمهتمين من عامة أفراد المجتمع، بالإضافة إلى تنفيذ العديد من الجلسات الحوارية الخاصة التي تهدف إلى تأكيد دور الأسرة في تدريب وتمكين أطفالهم من ذوي اضطراب طيف التوحد؛ والتي من أبرزها: (اسأل مجرب اسأل خبير)، وكذلك الجلسات الحوارية المتخصصة التي تناقش آخر المستجدات حول التدخلات التأهيلية والممارسات المبنية على البراهين.

وتم إطلاق مبادرة "أنا أدرب طفلي" التي تتضمن تقديم ١٢ جلسة تدريبية على مدار ٣ أشهر لكل مستفيد، وكذلك إطلاق أول قناة صوتية في الوطن العربي تختص بنشر المحتوى عن اضطراب طيف التوحد بعنوان "دردشة توحّد"؛ يتحدث من خلالها العديد من ذوي الخبرات عن المعلومات والحقائق العلمية، بالإضافة للكثير من التجارب المختلفة لأهالي ذوي اضطراب طيف التوحد، وقد حصد المركز من خلال هذه الأنشطة العديد من ردود الفعل الإيجابية من الحضور والمستفيدين.

وأنشئ المركز نتيجةً للمسؤولية الاجتماعية بين وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية ومؤسسة النقد العربي السعودي، وبدعمٍ سخي من البنوك ، ويسعى من خلال خدماته إلى أن يصبح جهة اعتبارية مستقلة رائدة في المجال على المستوى الإقليمي، وذلك بتطبيق الأهداف المخطط لها كتقديم الخدمات التأهيلية ونمذجتها، والمساهمة في إجراء الدراسات البحثية في مجال اضطراب طيف التوحد، وتدريب المختصين، بالإضافة لدعم الأسر من خلال رفع الوعي المجتمعي حول اضطراب طيف التوحد، وكذلك التأهيل المهني وتوفير نموذج للحلول السكنية لهم.

ولتحقيق هذه الأهداف التي تخدم فئة ذوي اضطراب طيف التوحد وتعمل على دمجهم بالمجتمع والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة لهم، فإن المركز يعمل على استقطاب الخبرات والمتخصصين المؤهلين في المجال وفقاً لأعلى المعايير والتجارب العالمية.فيروس كورونا الجديد

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
بالفيديو.. داعية سوداني: السعودية مثال في التفاني لخدمة الإنسان في زمن كورونا

بالفيديو.. داعية سوداني: السعودية مثال في التفاني لخدمة الإنسان في زمن كورونا

"كورونا" تُغيِّب رئيس الجالية اليمنية بشمال السعودية

"كورونا" تُغيِّب رئيس الجالية اليمنية بشمال السعودية

المهرة "فرينيتك" تحقق إنجازًا للفروسية السعودية بالمضمار الإيرلندي

المهرة "فرينيتك" تحقق إنجازًا للفروسية السعودية بالمضمار الإيرلندي

بالفيديو.. داعية سوداني: السعودية مثال في التفاني لخدمة الإنسان في زمن كورونا

بالفيديو.. داعية سوداني: السعودية مثال في التفاني لخدمة الإنسان في زمن كورونا

شبكة عيون الإخبارية