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مكة.. النيابة العامة تباشر التحقيق مع معنف والدته وحارق جسدها

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مكة.. النيابة العامة تباشر التحقيق مع معنف والدته وحارق جسدها مكة.. النيابة العامة تباشر التحقيق مع معنف والدته وحارق جسدها
الجاني من أرباب السوابق.. اعتدى عليها بالضرب وفر من موقع الحادثة

مكة.. النيابة العامة تباشر التحقيق مع معنف والدته وحارق جسدها

تحقق النيابة العامة مع شاب قام بالاعتداء على والدته بالضرب المبرح وإحراق أجزاء من جسدها.

وتفصيلاً؛ تلقى مركز العمليات الموحد بلاغًا عن وقوع قضية عقوق من قِبل شاب تجاه والدته مسببًا لها جروحًا وإصابات متفرقة في أنحاء جسدها وإحراقها بالنار.

على الفور، باشرت الجهات الأمنية الحادثة، إلا أن الشاب تمكن من الهرب من موقع الحادثة، والاختفاء عن الأنظار ليتم نقل والدته في عقدها السادس لتلقي العلاج في المستشفى.

كثفت الجهات الأمنية بحثها وتمكنت شرطة العاصمة المقدسة ممثلة بتحريات وبحث الكعكية من ضبط الجاني وهو شاب في عقده الثالث بأحد الأحياء في غرب مكة، واتضح أنه من أرباب السوابق وبحالة غير طبيعية.النيابة العامة

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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