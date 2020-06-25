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أزمة بين مستشفى الـ45 مليونًا بالعارضة ومواطن.. والسبب "بركس"

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أزمة بين مستشفى الـ45 مليونًا بالعارضة ومواطن.. والسبب "بركس" أزمة بين مستشفى الـ45 مليونًا بالعارضة ومواطن.. والسبب "بركس"
بعد 3 أسابيع من افتتاحه.. و"سبق" تكشف التفاصيل

أزمة بين مستشفى الـ45 مليونًا بالعارضة ومواطن.. والسبب

تقع غرفة "بركس" في الجهة الشمالية لمستشفى العارضة الجديد شرق منطقة جازان، والذي كلف ميزانية تقدر بـ45 مليون ريال وتم افتتاحه وتشغيله قبل نحو ثلاثة أسابيع فقط.

وأحدثت "بركس" أزمة بين المستشفى ومواطن؛ حيث ادعى الأول أن الأخير أغلق أحد الشوارع المؤدية لعدد من المشاريع خلف مبنى المستشفى بغرفة متحركة عبارة عن "بركس"، ورفض إزالتها؛ الأمر الذي تسبب في عرقلة الوصول إليها.

وفي التفاصيل قالت مصادر لـ"سبق" إن إدارة المستشفى وجهت خطابًا إلى المحافظة طلبت من خلاله تشكيل لجنة عاجلة للوقوف على ما أحدثه أحد المواطنين في الأرض الواقعة شمال المستشفى غرفة "بركس"، الذي تسبب في منع الوصول للأرض المملوكة للمستشفى والواقعة في الجهة الغربية له، والتي يجرى حاليًّا عليها ترسية عدد من المشاريع والمتمثل في: سكن للأطباء والممرضات والمبنى الإداري والأشعة وقاعة للمحاضرات ومركز لغسيل الكلى وقسم للعلاج الطبيعي، مطالبة باتخاذ اللازم.

من جهته قال رئيس بلدية العارضة سعيد بن جبران التليدي لـ"سبق"، بأنه تمت مخاطبة المحافظة بطلب تكليف المواطن بإحضار ما يثبت تملكه للموقع، وفي حالة عدم ثبوت ملكية الأرض سيتم تكليف لجنة التعديات بإزالة الأحداث.مشروع مستشفى العارضة

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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شبكة عيون الإخبارية