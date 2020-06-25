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بأيدي النزلاء.. إدارة سجن الدمام تعمل على إنتاج 750 كمامة صحية يومياً

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كعمل تطوعي بعد تدريبهم على خياطتها بالتعاون مع "مصممو الخليج"

بأيدي النزلاء.. إدارة سجن الدمام تعمل على إنتاج 750 كمامة صحية يومياً

تعمل الإدارة العامة بسجن الدمام في إنتاج وتدريب النزلاء الذين يحملون الشهادات المهنية في الخياطة على طريقة خياطتها بالتعاون مع مؤسسة (مصممو الخليج) للخياطة وإنتاج الكمامات الصحية كعمل تطوعي من قبلهم خدمة للمجتمع.

وتفصيلاً، قال مدير سجن الإدارة العامة لسجن الدمام المقدم سعود القحطاني إنه تم استلام الأقمشة الخاصة بتفصيل الكمامات ومن المتوقع أن يكون إنتاجنا الـ500 كمامة يومياً بعد ما أتقن الخياطون عملهم بشكل احترافي، فيما تم إنتاج 250 كمامة يومياً من قبل شعبة سجن النساء بالدمام.

وأكد مدير سجون المنطقة الشرقية العميد عبدالله النفجان على جميع العاملين بأخذ كافة الاحتياطات والتدابير الوقائية وارتداء النزيل وسائل الحماية الشخصية لسلامتهم.

بأيدي النزلاء.. إدارة سجن الدمام تعمل على إنتاج 750 كمامة صحية يومياً

بأيدي النزلاء.. إدارة سجن الدمام تعمل على إنتاج 750 كمامة صحية يومياً

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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