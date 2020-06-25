وزير الأوقاف اليمني: قرار الحج لعدد محدود دليل حرص المملكة على سلامة حجاج العالم

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أكد أنها خطوة تتوافق مع المقاصد العليا للشريعة الإسلامية

أشاد وزير الأوقاف والإرشاد بجمهورية اليمن، الدكتور أحمد عطية، بالقرار الذي اتخذته حكومة المملكة إقامة فريضة الحج العام الحالي لعدد محدود للغاية من الراغبين في أداء مناسك الحج من المواطنين والمقيمين داخل المملكة من مختلف الجنسيات بسبب جائحة كورونا، مبيناً أن ذلك دليل على حرص المملكة على سلامة حجاج العالم من ذلك الفيروس الذي بدأ يحصد ما يقارب من نصف مليون نسمة.

وفي التفاصيل، جاء ذلك في برقية تلقاها وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ، أوضح فيها أن وزارة الأوقاف اليمنية تبارك هذه الخطوة التي اتخذتها المملكة، حيث تجسد حرصها على خدمة ضيوف الرحمن، والحرص على سلامتهم.

وأشار "عطية" إلى أن المملكة عبر تاريخها منذ عهد الملك عبدالعزيز بن عبدالرحمن آل سعود -رحمه الله- حتى اليوم، وهي تقدم خدمات جليلة يقل نظيرها في التاريخ المعاصر لحجاج بيت الله الحرام من كل أصقاع الأرض، لا يفرقون بين جنس ولا لون ولا توجه ولا مذهب ولا أي نوع من أنواع التمييز، وهذا يدل على أن المملكة حريصة حيث ظلت طوال هذه الأشهر تدرس تلك المسألة، حتى رأينا اليوم تلك الجائحة التي تجتاح العالم.

وأضاف: "ولأن في الحج حشوداً بشرية كبيرة سيكون تأثيره كارثياً لو أقيم حج من الخارج لأنها ستجتمع بالملايين، ولكن احتراماً لركن من أركان الإسلام وشعيرة من شعائر الدين، سيقام هذا الموسم مختصراً للحجاج من الداخل من المواطنين والمقيمين بإجراءات احترازية، وهذا دليل واضح على الحرص الكبير للمملكة".

واختتم وزير الأوقاف اليمني برقيته قائلاً: "وهذه الخطوة تتوافق مع المقاصد العليا للشريعة الإسلامية التي حثت على الحفاظ على النفس وحمايتها من الأخطار والأمراض.. مقدماً شكره وتقديره لمقام خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين، على هذه الجهود المتواصلة".