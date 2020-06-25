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مفتي تنزانيا: تنظيم حج العام قرار صائب على خلفية الظروف الصعبة التي يمر بها العالم بأسره

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مفتي تنزانيا: تنظيم حج العام قرار صائب على خلفية الظروف الصعبة التي يمر بها العالم بأسره مفتي تنزانيا: تنظيم حج العام قرار صائب على خلفية الظروف الصعبة التي يمر بها العالم بأسره
ثمّن دور المملكة في الحفاظ على سلامة وصحة ضيوف الرحمن

مفتي تنزانيا: تنظيم حج العام قرار صائب على خلفية الظروف الصعبة التي يمر بها العالم بأسره

ثمن المفتي العام لجمهورية تنزانيا المتحدة أبو بكر بن الزبير بن علي، قرار المملكة العربية بإقامة شعيرة الحج هذا العام 1441هـ بأعداد محدودة جدًّا للراغبين في أداء مناسك الحج لمختلف الجنسيات من الموجودين داخل المملكة.

وعبّر سماحته عن تأييده التام والدعم المطلق للجهود المخلصة التي تبذلها المملكة بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، وولي عهده الأمين -حفظهما الله- في خدمة حجاج بيت الله الحرام وزوار جناب المصطفى عليه أفضل الصلاة والتسليم، ومسجده النبوي الشريف.

وعبّر المفتي عن تقديره للقرار الصائب بإقامة موسم حج هذا العام على خلفية الظروف الصعبة التي يمر بها العالم بأسره من انتشار وباء كورونا.

وقال: "من الحكمة تجنيب الناس هذا العام أسباب التجمع والازدحام، واتخاذ جميع القرارات الوقائية حفاظًا على سلامتهم وسلامة أرواحهم، وتحقيقًا لمقاصد الشريعة الإسلامية"؛ استشهادًا بقوله تبارك وتعالى: "وما جعل عليكم في الدين من حرج"، وقوله تعالى: "ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة".

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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